"اسأل طبيب".. "الكونسلتو" يطلق خدمة جديدة للاستشارات الطبية

محمد اسماعيل - القاهرة - أطلق موقع "الكونسلتو" أول موقع طبي متخصص في مصر، خدمة جديدة للاستشارات الطبية والصحية في جميع التخصصات، تحت شعار "اسأل طبيب".

وأعلن "الكونسلتو"، عن إتاحة هذه الخدمة مجاناً لجميع المواطنين، بخطوات بسيطة لإرسال الشكوى أو الاستشارة الطبية، ليتم الرد عليها من قبل طبيب متخصص ضمن فريق من أكبر وأكفأ الأطباء في مصر.

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تعرف على أسماء وتخصصات أعضاء الفريق الطبي لاستشارات الكونسلتو .. (اضغط هنا)

"الكونسلتو" أحدث إصدارات مجموعة "أونا للصحافة والإعلام" التي تضم أيضاً "الخليج 365 ويلا كورة". ليكون مستشارك الطبي الأمين.. ويقدم - لكل أفراد الأسرة - خدمات صحية متخصصة بمهنية وموضوعية، استناداً إلى مصادر موثقة عالمياً ومحلياً.

وتهدف خدمة استشارات الكونسلتو "اسأل طبيب".. لبناء علاقة تفاعلية على مدار الساعة بينكم وبين الأطباء المتخصصين، وهي خدمة هدفها التوعية الصحية ولا تغني عن زيارة الطبيب.