مصر تدين الهجوم الإرهابي على كنيسة في بوركينا فاسو

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة (د ب أ)
أدانت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الأحد، الهجوم المُسلح الإرهابي الذي استهدف كنيسة في بلدة دابلو بشمال بوركينا فاسو، مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص وإصابة آخرين.
وأعربت مصر عن خالص التعازي لأسر الضحايا، مؤكدة على وقوفها حكومة وشعبا مع حكومة وشعب بوركينا فاسو.
كما أكدت مصر على أن "هذه الأعمال الوحشية الخسيسة التي تستهدف الأبرياء ودور العبادة لن تنجح في تحقيق مآربها".
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