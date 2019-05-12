إصابة 7 في حادثي سير ببني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان:

أصيب 7 أشخاص بإصابات متفرقة، اليوم الأحد، في حادثي سير متفرقين في محافظة بني سويف.

وتلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة، بانقلاب سيارة ملاكي رقم "ن ا ب 1244" على الطريق الصحراوي الشرقي، بعد نزلة بني سويف، ما تسبب في إصابة 4 من أسرة واحدة.

كما تلقى إخطارًا بوقوع حادث تصادم "توك توك" بعامود إنارة أمام وحدة بهبشين المحلية، التابعة لمركز ناصر شمال بني سويف، ما تسبب في إصابة 3 أشخاص.

ونقل المصابين إلى مستشفتى بني سويف العام وناصر المركزي، وتحرر محضر بالواقعة.