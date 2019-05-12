محمد اسماعيل - القاهرة - عدن (أ ش أ)
لقي 40 من عناصر مليشيات الحوثي مصرعهم، اليوم الأحد، في مواجهات مع قوات الجيش اليمني شمالي محافظة الضالع جنوبي البلاد.
وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني (سبتمبر نت) أن المواجهات اندلعت بين قوات الجيش والمليشيات في الأطراف الجنوبية لمديرية قعطبة شمالي المحافظة، وامتدت المواجهات إلى أسفل نقيل الشيم جنوبي منطقة مريس، ومنطقة "حمران السادة" شمالي مديرية قعطبة، والدائري الغربي بمنطقة العباري.
كما قصفت قوات الجيش مواقع المليشيات في منطقة "حمران السادة" ودار "السقمة" و"معزوب عامر" شمالي وغربي مديرية قعطبة، وأسفرت المواجهات والقصف عن مقتل 40 من عناصر المليشيات بينهم قيادات، وإصابة آخرين ، وتدمير دبابة وخمسة أطقم تابعة لها.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 40 حوثيا بينهم قيادات في مواجهات عنيفة مع الجيش اليمني بالضالع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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