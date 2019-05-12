السيسي يستقبل عاهل البحرين لتعزيز التعاون المشترك (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين.

وصرح السفير بسام راضي بأن زيارة ضيف مصر الكريم عاهل مملكة البحرين، تأتي في إطار اللقاءات الثنائية التي تجمع الرئيس مع أخيه جلالة الملك حمد بن عيسى، بهدف التشاور والتنسيق بشأن تعزيز علاقات التعاون الثنائي مع البحرين في جميع المجالات، خاصة في ظل ما يجمع القيادتين والشعبين المصري والبحريني من روابط أخوة ومودة.

وأوضح "راضي"، أن الزيارة تبحث أيضًا سبل تعزيز العمل العربي المشترك في ضوء التحديات التي تواجهها الأمة في الوقت الحالي والتصدي لمحاولات التدخل في الشئون الداخلية للدول العربية، فضلاً عن استعراض آخر مستجدات عدد من الملفات الإقليمية التي تحظي باهتمام البلدين.

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