بومبيو: قواتنا لردع تهديدات إيران بالشرق الأوسط لكننا "مستعدون للتفاوض"

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن (أ ش أ)

أكد مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي، أن إيران تمثل تهديدا نشطا للمصالح الأمريكية، كونها تنشر الفوضى في منطقة الشرق الأوسط، لكن البيت الأبيض على استعداد للتفاوض دبلوماسيا مع طهران،لافتا إلى أن القوات الأمريكية في المنطقة هدفها ردع التهديدات الإيرانية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، في تصريحات، إنه في ظل تزايد التهديدات الإيرانية فإن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعمل على تعزيز قدراتها للرد على أي أعمال هجومية من قبل إيران، وهذا هو السبب في نشر حاملتي الطائرات وسائر الاستعدادات القتالية بالمنطقة.

Advertisements

وأضاف: "قواتنا موجودة في المنطقة للردع وليس هدفنا شن حرب، وفي حالة قررت إيرا ، أو كيانات تخضع لسيطرتها، التعرض للمصالح الأمريكية، سواء في العراق أو أفغانستان أو اليمن أو في أي مكان في الشرق الأوسط، فنحن مستعدون للرد بالطريقة المناسبة".

وقال إن "إيران تمثل العامل الرئيسي لعدم الاستقرار في الشرق الأوسط"، مؤكدا أن أمريكا تسعى لمواجهة ذلك الوضع.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي: "في ظل معاناة الشعب الإيراني، فإن حكومة طهران تنفق الأموال وترسل القوات إلى فنزويلا، وهو ما يؤكد أن القيادة الإيرانية لا تعكس ما يريده الشعب، ورغم ذلك سأرحب، بالطبع، لو تلقيت اتصالا هاتفيا من جانب إيران لحل الخلافات بيننا عبر الطرق الدبلوماسية السلمية".