المتحدث العسكري ينشر فيديو لتدشين الفرقاطة المصرية "المُعز"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي: نشر العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري، فيديو لتدشين الفرقاطة المصرية الثانية المعز. وشهد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، مراسم الاحتفال بتدشين الفرقاطة "المُعز"، التي تم بناؤها بترسانة الإسكندرية البحرية بسواعد وعقول مصرية بالتعاون مع الجانب الفرنسي. بدأت المراسم بكلمة رئيس مجلس إدارة شركة ترسانة الإسكندرية البحرية، أكد خلالها أن الترسانة تعد من أكبر الشركات العاملة في مجال الصناعات البحرية وإنشاء السفن، وقد تم تطويرها لتواكب أحدث الشركات العالمية العاملة في هذا المجال.

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