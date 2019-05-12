باكستان تتوصل إلى صفقة إنقاذ جديدة مع صندوق النقد بقيمة 6 مليارات دولار

قال وزير المالية الباكستانى عبدالحفيظ شيخ، اليوم الأحد، إن فرقا فنية من باكستان وصندوق النقد الدولى، توصلت إلى اتفاقية حولحزمة إنقاذ جديدة للبلاد لأجل ثلاث سنوات بقيمة ستة مليارات دولار.
وقال شيخ، متحدثا للتلفزيون الباكستانى، إن الاتفاقية التى أبرمت على مستوى الفنيين ستظهر أنه يجرى تنفيذ إصلاحات فعالة فى باكستان. ويتعين موافقة مجلس المديرين بصندوق النقد فى واشنطن على الاتفاقية.
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