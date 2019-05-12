البحرين تدين استهداف سفن مدنية في المياه الاقتصادية للإمارات

دانت البحرين ما وصفته بالأعمال التخريبية، التي استهدفت سفنا مدنية في المياه الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.
قالت وزارة خارجية مملكة البحرين، اليوم الأحد 12 مايو / آيار، إنها تدين بشدة الأعمال التخريبية، التي استهدفت سفن شحن تجارية مدنية بالقرب من المياهالإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في خليج عمان، بالقرب من إمارة الفجيرة.
وقالت الوزارة في بيانها، على موقعها الرسمي، إن استهداف السفن المدنية بالقرب من المياه الإقليمية وفي المياه الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة،
وتابع البيان: "تؤكد وزارة الخارجية البحرينية تضامن مملكة البحرين ووقوفها التام مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها والحفاظ على مصالحها".
وأضافت: "نشدد على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته لضمان وسلامة حركة الملاحة البحرية والتصدي لأي تهديد للأمن والسلم الدوليين".
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