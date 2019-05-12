رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي يعلق على استهداف كنيسة في بوركينا فاسو

أكد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد، أن الكراهية لا دين لها ولا تحترم أي حدود، مشيرا إلى مكافحة الإرهاب مسئولية عالمية مشتركة.
وقال فقي، عبر "تويتر" مساء اليوم الأحد 12 مايو / آيار، تعليقا على الهجوم، الذي استهدف كنيسة في شمال بوركينا فاسو: "نقف جميعا متحدين إلى جانب شعب وحكومة بوركينا فاسو في حزن وغضب عقبقتل المصلين المروع الذي وقع اليوم في قرية دابلو".
وأضاف رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي: "الكراهية لا دين لها ولا تحترم الحدود، ومكافحة الإرهاب مسؤولية عالمية مشتركة".
وذكرت مصادر أمنية ومسؤول محلي أن مسلحين قتلوا قسا وخمسة آخرين، خلال قداس الأحد، في هجوم على كنيسة كاثوليكية في
وقال رئيس بلدية دابلو عثمان زونغو، لوكالة "فرانس برس"، إنه "في حوالي الساعة التاسعة صباحا، خلال القداس، اقتحم مسلحون الكنيسة الكاثوليكية وبدأوا في إطلاق النار عندما حاولت الجماعة الفرار".
وقال مصدر أمني إن ما بين 20 و30 مسلحا نفذوا الهجوم.
ويعتبر هجوم الأحد هو الأحدث في سلسلة تم تنفيذها ضد الكنائس في بوركينا فاسو، حيث أنه في يوم الأحد الماضي، قتل مسلحون خمسة أشخاص في هجوم على كنيسة بروتستانتية في بلدة شمالية صغيرة.
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