الكرملين: بوتين يعقد سلسلة من الاجتماعات حول القضايا العسكرية غداً

صرح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيبدأ سلسلة من الاجتماعات حول القضايا العسكرية ابتداء من غد الاثنين (13 مايو)، أولها سيعقد في قازان.

وقال بيسكوف رداً على سؤال حول انعقاد سلسلة الاجتماعات: "نعم أنا أؤكد. ستكون هناك جولة أخرى".

وفي فبراير، أعلن بوتين، في اجتماع مع وزراء الخارجية ووزارة الدفاع في الاتحاد الروسي، سيرغي لافروف وسيرغي شويغو، أنه يعتزم تغيير شكل الاجتماعات العسكرية، وشخصيا الإشراف على عملية إنشاء مجمعات عسكرية جديدة.

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وفي نوفمبر الماضي، عقد بوتين في مدينة أنابا الروسية اجتماعا في إطار

من سلسلة من المشاورات مع قيادة وزارة الدفاع الروسية والمجمع الصناعي العسكري.

وخلال الاجتماعات، أكد الرئيس أن روسيا، في ظل ظروف الوضع الصعب في العالم، ملزمة بضمان تطور متوازن للجيش والقوات البحرية، دون الدخول في سباق التسلح.

وفي هذا الصدد، حدد بوتين المهام ذات الأولوية لتطوير القوات المسلحة الروسية. مشددا على أهمية تحسين التدريب القتالي للقوات.