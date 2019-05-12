توزيع 800 سلة غذائية إماراتية في شبوة

قدّمت دولة الإمارات العربية المتحدة عبر هيئة الهلال الأحمر في اليمن معونات إنسانية شملت المرحلة الثانية من الميرة الرمضانية على الأسر في مديرية جردان بمحافظة شبوة، إضافة إلى توزيع برادات المياه على المساجد في مختلف المحافظات اليمنية المحررة. ووزع فريق الهلال الأحمر الإماراتي في شبوة 800 سلة غذائية شاملة الأصناف الرئيسة للغذاء بمعدل 67 طناً على 5040 فرداً من الأسر الفقيرة وذوي الدخل المحدود في مديرية جردان للتخفيف من معاناة الأسر اليمنية. ومن جهة أخرى، قدّم الهلال الأحمر الإماراتي برادات وثلاجات وخزانات مياه للمساجد في مدينة عدن.



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