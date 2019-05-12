وكالة إيرانية: أمير قطر زار طهران سراً

أبوظبي (مواقع إخبارية)

كشفت وسائل إعلام إيرانية، أمس الأحد، أن أمير قطر تميم بن حمد زار العاصمة الإيرانية طهران سراً لمدة سبع ساعات، ثم عاد إلى العاصمة الدوحة.

وأكدت صحيفة «عصر إيران» المقربة من الرئيس حسن روحاني، أن القطريين جاؤوا بهدوء إلى طهران، حيث وصلت طائرة أمير قطر إلى طهران أول أمس السبت، وعادت إلى الدوحة بعد تواجدها لمدة سبع ساعات في إيران. وبحسب الصحيفة الإلكترونية الإيرانية، فإن هذه الزيارة كانت بعيدة عن وسائل الإعلام، موضحة أن «الطائرة القطرية كانت برقم الرحلة a7mbk».

كما كشف موقع «flightradar24»، المتخصص في تتبع حركة الطائرات، أن الطائرة التابعة لطيران الديوان الأميري بقطر، من طراز إيرباص Airbus A320-232(CJ) Prestige، وتحمل رقم الرحلة a7mbk، حطت في مطار طهران في تمام الساعة 3:49 بعد ظهر أول أمس، قبل أن تغادر خلال نفس اليوم الساعة 10:34 مساء.

وتأتي هذه الزيارة السرية تزامناً مع وصول سرب من قاذفات بي-52 الأميركية الثقيلة، إلى قاعدة العديد بقطر، في ظل التراشق بالتصريحات بين إدارة الرئيس الأميركي ترامب، ونظام الملالي بإيران.

ومع قرار الولايات المتحدة إرسال قاذفات بي-52 للتمركز في قاعدة العديد بقطر، استعداداً لتوجيه ضربات إلى إيران في حال استهدفت أهدافاً أميركية في المنطقة، أصبح تميم في ورطة، حيث إن الوضع الحالي قد يهدد بتفجير العلاقات القطرية الإيرانية ووضع الدوحة في مواجهة مع طهران وجعلها عرضة لهجمات انتقامية من الحرس الثوري.

وتضع الخطوة الأميركية قطر أمام امتحان كبير، فماذا ستفعل لو حدث هجوم أميركي على إيران سواء كان بضربات محدودة أو بمواجهة شاملة، وهو ما سيؤدي إلى افتضاح الحياد القطري في الخلافات بين واشنطن وطهران.

وسعى المسؤولون القطريون إلى الإيحاء في أكثر من موقف بأنهم أقرب إلى مواقف إيران، وأنهم يتفهمون موقفها في مسألة العقوبات، حتى إن وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف استغل وجوده في مؤتمر منذ أيام بالدوحة ليطلق تصريحات قوية ضد الولايات المتحدة في تعليقه على اعتزام واشنطن وضع الإخوان على لوائح الإرهاب.