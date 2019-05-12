أصيب العديد من الأشخاص جراء حريق شب في مبنى سكني في مدينة نوينكيرشن غربي ألمانيا، فيما اعتبرت عائلة مكونة من ثلاثة أفراد من سكان العقار، في عداد المفقودين.
واندلعت النيران في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد في قبو، وانتشرت لتصل إلى كل أنحاء المنزل، وذلك حسبما صرح متحدث باسم الشرطة.
وأضاف المتحدث أن بعض السكان قفزوا من النوافذ أثناء وصول قوات الإنقاذ إلى مكان الحادث، فيما تمكنت قوات الإطفاء من إنقاذ أشخاص آخرين بينهم أطفال عبر سلم المطافئ.
اقرأ أيضاً: الطلب على مهندسي الكمبيوتر في ألمانيا يصل إلى ذروته
وحسب المتحدث، فإن النيران كانت قد اندلعت مرة أخرى بعد ساعات من إخمادها، وأشارت الشرطة إلى أن أسقف المنزل مصنوعة من الخشب.
وأوضح المتحدث أن عدد المصابين بلغ 13 شخصاً جرى نقلهم إلى المستشفى، فيما لا تزال العائلة التي كانت تسكن الطابق الأخير في عداد المفقودين، ومن غير المعروف بعد ما إذا كان أفراد العائلة قد تواجدوا في المنزل لحظة اندلاع الحريق أم لا.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة 13 شخصاً وفقدان أسرة في حريق مبنى سكني في ألمانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.