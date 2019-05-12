وزير الداخلية الباكستاني يعرب عن تقديره للإمارات على دعمها المتواصل لبلاده

أعرب وزير الداخلية الباكستاني إعجاز أحمد شاه، عن تقديره لدولة الإمارات على دعمها المتواصل لباكستان لدفع التنمية الاقتصادية والرعاية الاجتماعية والمساعدات الإنسانية، المرتكزة على دعم قطاعات أساسية كالتعليم والصحة، إلى جانب تطوير البنية التحتية خاصة في المناطق النائية.

وأكد خلال لقائه سعادة حمد عبيد ابراهيم سالم الزعابي سفير الدولة لدى إسلام أباد، أن العلاقات الباكستانية - الإماراتية نموذج للعلاقات الثنائية المتطورة باستمرار، ليس لأنها ترتكز على أسس ثابتة فحسب، وإنما لأن هناك إدراكاً متبادلاً بين قيادتي الدولتين على تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

من جهته أكد سعادة سفير الدولة، أن القيادة الرشيدة في دولة الإمارات تولي اهتماماً كبيراً لتوثيق وتعزيز الروابط التاريخية التي تجمع البلدين الصديقين، وتقوم على أسس راسخة مبنية على الاحترام والثقة المتبادلة والتطابق في وجهات النظر تجاه مجمل القضايا الإقليمية والدولية.

وأشار الزعابي، إلى أن العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية باكستان ترتكز على روابط أخوية وثقافية واجتماعية مشتركة، امتدت آثارها من الاقتصاد والتجارة والاستثمار والثقافة إلى التعاون المثمر والقوي في مجالات الأمن والدفاع.

وأشاد سفير الدولة بالتطور المستمر على مستوى العلاقات بين البلدين التي تشهد بشكل مستمر تحديثاً على كافة القطاعات ذات الإهتمام المشترك، لافتاً إلى أن الزيارات الرسمية بين البلدين على أعلى المستويات ساهمت وبشكل كبير في الآونة الأخيرة في الإرتقاء بالعلاقة إلى مستويات متقدمة تصب في مصلحة شعبي البلدين.

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وقال الوزير إعجاز أحمد شاه، إن الروابط التي تجمع بين الشعبين الإماراتي والباكستاني وطيدة وتاريخية، وكان المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، "طيب الله ثراه" يكنّ حباً خاصاً في قلبه لشعب باكستان، وبادله شعب باكستان هذا الحب بكل احترام، وحتى اليوم يتمتع الشيخ زايد بمكانة كبيرة وعميقة في قلوب جميع الباكستانيين.

وأضاف أنه لطالما وقفت دولة الإمارات إلى جانب باكستان خاصة في أوقات الكوارث، إذ أشاد ببرنامج المشروع الإماراتي لمساعدة باكستان الذي انطلق في العام 2011 ويرتكز على مشاريع تنموية مرتبطة ببناء المدارس والجامعات والطرق والجسور ومشاريع المياه والتحسينات في قطاع الصحة في الأراضي الباكستانية، مؤكداً أن عزم الإمارات وقيادتها لرفع مستوى المشروع جاء بعد عملية تنفيذ المرحلة الثالثة من هذا البرنامج عندما وقعت الإمارات وباكستان اتفاقاً بقيمة 200 مليون دولار لمزيد من الاستثمار في إقليمي بلوشستان وخيبر بختونخو في مايو 2018.

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من جهته أكد السفير الزعابي لوزير الداخلية أن القيادة في دولة الإمارات تؤمن إيماناً راسخاً بأن التعليم والصحة هما حجر الأساس في بناء الإنسان وبناء مستقبل مزدهر، وأن ذلك يضعنا اليوم أمام مسؤوليات عظيمة للنظر إلى المستقبل بنظرات إيجابية تضمن تنفيذ هذه الأجندة، وهو ما نتشارك به مع جمهورية باكستان.