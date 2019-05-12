كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البحرين تدين أعمال التخريب التي استهدفت السفن قرب المياه الإقليمية الإماراتية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مملكة البحرين

أدانتبشدة أعمال التخريب التي استهدفت السفن قرب المياه الإقليمية الإماراتية، مؤكدة تضامنها ووقوفها التام مع دولة الإمارات الشقيقة.

وشددت الخارجية البحرينية على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته لضمان سلامة حركة الملاحة البحرية، حسبما أفادت وكالة "سكاي نيوز".





جاء ذلك بعد أن تعرضت 4 سفن تجارية، اليوم الأحد، لعمليات تخريبية قرب المياه الإقليمية للدولة الإمراتيه.

وقالت وسائل إعلام إن طبيعة الانفجارات لم تتضح لكنها كانت قوية ومتتالية، ووقعت بين الرابعة فجرا والسابعة صباحا.