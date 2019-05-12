كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد ثلاثة عقود من إغلاقها.. سلطنة عُمان تعيد فتح سفارتها في بغداد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت سلطنة عمان إعادة فتح سفارتها في العاصمة العراقية بعد نحو ثلاثة عقود من إغلاقها إبان الاجتياح العراقي للكويت.

وذكرت وكالة الأنباء العّمانية مساء اليوم الأحد أنه تقرر إعادة فتح السفارة في بغداد لاستئناف عملها الدبلوماسي وذلك انطلاقاً من الروابط الأخوية والعلاقات التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين.

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وكانت وزارة الخارجية العراقية أعلنت مساء يوم الجمعة أنها تسلمت رسالة من وزير خارجية سلطنة عُمان يعرب فيها عن العزم لإعادة افتتاح سفارة بلاده واستئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في بغداد.

واعتبرت الخارجية العراقية في بيان "هذه الخطوة أنها تعبّر عن حرص الأشقاء في عُمان على تعميق العلاقات الأخوية بين البلدين، والرغبة الجادّة في تبادل التمثيل الدبلوماسي بما يحقق المصالح المشتركة، ويقوي أطر التواصل، والتعاون الثنائي".

وأوضحت "يعتقد العراق أنّ قرار السلطنة بإعادة افتتاح سفارة لها لدى بغداد يؤشّر إلى تطور إيجابي في الحضور العربي، ويساهم في تعزيز العمل المشترك".