بعد الحملات الواسعة، التي قامت بها القوات المسلحة الملكية، والقوات المساعدة، خلال الأيام القليلة الماضية، من أجل ترحيل عدد من المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين من منطقة أشقار، والرميلات، تمكنت عناصر القوات المساعدة، نهاية الأسبوع من ترحيل العشرات من المهاجرين في “سوق الداخل”، و”المدينة القديمة”.
وكشفت المعطيات المتوفرة لـ”اليوم24″ أن أغلب المهاجرين غير الشرعيين، منحدرون من دول جنوب الصحراء، ويقطنون في مجموعة من المنازل المهجورة في طنجة، وأخرى منتشرة في أرجاء المدينة القديمة، بحكم أن المبيت فيها يكون أرخص، وهو ما يتناسب مع حالتهم المادية، إذ إن غالبيتهم تعاني مشاكل مالية.
وأضافت المعطيات ذاتها أن المهاجرين غير الشرعيين ينتظرون انتهاز فرصة، تسمح لهم بالعبور إلى الجزيرة الخضراء عن طريق قوارب الموت، انطلاقا من شواطئ طنجة، التي لا تبعد عن شبه الجزيرة الإيبيرية سوى بـ 15 كيلومترا.
ويوثق الفيديو، الذي تحصل عليه الموقع، حافلات القوات المساعدة، وهي ترحل بترحيل عددا من المهاجرين من أحياء المدينة القديمة إلى وجهات لم يتسن التأكد منها.
كانت هذه تفاصيل خبر سلطات طنجة تشن حملة واسعة على المهاجرين الأفارقة..موجة ترحيل جديدة-فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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