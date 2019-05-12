ابتكار جديد.. نظام غذائي لخفض الوزن بزيادة الأكل والسعرات الحرارية

أطلقت مجموعة من خبراء التغذية البريطانيين، أخيرا، نظاما جديدا، يسمى “النظام الغذائي العكسي”، الذي يعمل عن طريق تناول سعرات حرارية أكثر، وليس أقل، لفقدان الوزن، والحفاظ عليه.

وأوضح الخبراء أنه بزيادة السعرات الحرارية، تدريجيا، يمكنك تعليم الجسم كيفية الحفاظ على مستويات الدهون، وأكدوا أن اتباع هذا النظام وسيلة للعودة إلى تناول السعرات الحرارية الصحية، والمستدامة بعد فترة من اتباع نظام غذائي غير مجدٍ، ما يحفز عملية التمثيل الغذائي مجددا.

والخبراء أنفسهم شددوا على أن أهم شيء في اتباع النظام الغذائي العكسي هو القدرة على الحفاظ على فقدان الوزن، بعد فترة من تقييد السعرات الحرارية، وبمجرد أن تتمكن من التخلص من الوزن الزائد، يمكن أن يساعدك اتباع النظام على الحفاظ على رشاقتك.

كما أشار الخبراء إلى أن تناول المزيد من الطعام لا يعزز عملية التمثيل الغذائي فحسب، بل إنه يساعد، أيضا، على تحقيق التوازن لمستويات هرمون الليبتين، المعروف بهرمون “الجوع”.

وأكد الخبراء أنه من المهم الجمع بين اتباع النظام الغذائي العكسي، والتمرين الرياضي، خصوصا رفع الأثقال، وأوضحوا أن ذلك سوف يسرع معدل التمثيل الغذائي على المدى القصير، وسوف يبني العضلات، ما يزيد من معدل التمثيل على المدى الطويل.