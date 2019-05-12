البحرية المصرية تعتقل 4 صياديين غزيين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - احتجزت قوات البحرية المصرية، اليوم الأحد، 4 صيادين فلسطينيين قبالة شواطئ جنوبي قطاع غزة، وصادرت مركبهم وشباك الصيد.

وقال منسق لجان الصيادين في مؤسسة اتحاد العمل الزراعي في غزة، زكريا بكر، إن قوات من البحرية المصرية احتجزت 4 صيادين فلسطينيين في عرض البحر قبالة شواطئ جنوبي القطاع.

وأضاف بكر، للأناضول، أن "زوارق تتبع لقوات البحرية المصرية احتجزت 4 صيادين كانوا على متن قاربهم".

وأشار إلى أن البحرية المصرية صادرت المركب وشباك الصيد.

وذكر أن "الصيادين الذين احتجزتهم البحرية المصرية هم: محمد صيام (22 عاما)، وإبراهيم البردويل (42 عاما)، وأحمد البردويل (30 عاما)، وإبراهيم محمد البردويل (22 عاما)".

وأوضح أن أسباب احتجاز السلطات المصرية للصيادين الفلسطينيين لا تزال مجهولة.

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ولم تعقب السلطات المصرية.

وفي سياق ذي صلة، تجدر الإشارة إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت، يوم أمس السبت، 3 صيادين فلسطينيين خلال عملهم في بحر مدينة غزة.

وأكدت مصادر فلسطينية أن زوارق الاحتلال فتحت النار، وحاصرت قارب صياد على بعد تسعة أميال غرب مدينة غزة، ثم صادرت القارب الذي تعود ملكيته للصياد محمد بكر، واعتقلت أولاده الثلاثة.

وأوضحت اللجان في تصريح لها أن المعتقلين الثلاثة هم عمران ومنصور وعاطف بكر.

وأضافت أن قوات الاحتلال نقلت المعتقلين الثلاثة والقارب إلى جهة مجهولة.