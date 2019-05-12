برشلونة يفوز على خيتافي بهدفين نظيفين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - فاز فريق برشلونة على ضيفه خيتافي بهدفين مقابل لا شيء للأخير، ضمن أحداث الجولة الـ37 من دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وأحرز هدفا برشلونة كل من اللاعبين أرتورو فيدال ودجيني داكونام (هدف ذاتي).

وبهذا الفوز عزز بطل الدوري الإسباني موقعه في الصدارة ليرفع رصيده من النقاط إلى 86 نقطة، في حين تجمد رصيد خيتافي عند 58 نقطة وهو يحتل المركز الخامس.

مجريات المباراة:

لعب برشلونة اللقاء بأعصاب هادئة، واقتصد لاعبوه في مجهودهم، وتنوع الأداء بين متوسط في الشوط الأول وجيد نسبيا في الثاني.

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محاولات البارسا في الشوط الأول لم تكن عديدة، إلا أن دافيد سوريا حارس خيتافي أنقذ مرماه من فرصتين لراكيتيتش ومالكوم، ورأسية بيكيه قبل أن يكملها فيدال في المرمى ليكسر صمود الضيوف بعد مرور 39 دقيقة.

وفي الشوط الثاني أضاع برشلونة فرصًا أخطر عبر محاولات لميسي وفيدال والجناح الشاب آبيل رويز الذي شارك بديلا لفيليب كوتينيو بعد إصابته العضلية.

شارك كارليس ألينيا ونيلسون سيميدو مكان راكيتيتش ومالكوم، بينما لم يستفد مدرب خيتافي من البدلاء الثلاثة سامو سايز وفرانسيسكو بورتييو وهوغو دورو، بل عاب لاعبيه البطء في تنفيذ المرتدات مما أوقعهم في مصيدة التسلل أكثر من مرة.

وشهدت الدقائق الأخيرة قدرًا من الإثارة، حيث واصل الحظ عناده لخورخي مولينا مهاجم خيتافي بعدما تصدى القائم الأيمن لرأسيته.

بعدها بثوان تبادل ميسي الكرة مع سيرجي روبيرتو قبل أن يتسبب ديجيني مدافع خيتافي، في إحراز الهدف الثاني لبرشلونة بالخطأ في مرماه.