شكرا لقرائتكم خبر عن تخريب 4 سفن دولية قبالة السواحل الإماراتية.. وهذه حقيقة حادث ميناء الفجيرة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

تعرضت أربع سفن شحن تجارية مدنية من عدة جنسيات مختلفة اليوم الأحد لعمليات تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة في خليج عُمان، باتجاه الساحل الشرقي بالقرب من إمارة الفجيرة، وبالقرب من المياه الإقليمية وفي المياه الاقتصادية لدولة الإمارات.

وأوضحت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، في بيان لها، أن الجهات المعنية بالدولة قامت باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، ويجري التحقيق حول ظروف الحادث بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية، وستقوم الجهات المعنية بالتحقيق برفع النتائج حين الانتهاء من إجراءاتها.

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وقالت إن العمليات التخريبية لم تنتج عنها أي أضرار بشرية أو إصابات، كما لا يوجد أي تسرب لأي مواد ضارة أو وقود من هذه السفن.

وأكدت أن العمل يسير في ميناء الفجيرة بشكل طبيعي دون أي توقف، مؤكدة أن الشائعات التي تحدثت عن وقوع الحادث داخل الميناء عارية عن الصحة ولا أساس لها، وأن الميناء مستمر في عملياته الكاملة بشكل روتيني.

وشددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي على أن تعريض السفن التجارية لأعمال تخريبية وتهديد حياة طواقمها يعد تطوراً خطيراً، مطالبة المجتمع الدولي بالقيام بمسؤولياته؛ لمنع أي أطراف تحاول المساس بأمن وسلامة حركة الملاحة البحرية ما يعد تهديداً للأمن والسلامة الدولية.