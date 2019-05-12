البحرين تدين بشدة تعرض 4 سفن للتخريب قرب المياه الإقليمية الإماراتية

أدانت مملكة البحرين بشدة الأعمال التخريبية التي استهدفت سفن شحن تجارية مدنية بالقرب من المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في خليج عمان، بالقرب من إمارة الفجيرة.

ووصفت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان، الأعمال التخريبية التي تعرضت لها السفن بأنه عمل إجرامي خطير يهدد أمن وسلامة حركة الملاحة البحرية.



وأكد البيان تضامن مملكة البحرين ووقوفها التام مع دولة الإمارات العربية المتحدة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها والحفاظ على مصالحها.

وشددت البحرين على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته لضمان وسلامة حركة الملاحة البحرية والتصدي لأي تهديد للأمن والسلم الدوليين.





Advertisements

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، الأحد، أن 4 سفن شحن تجارية مدنية من عدة جنسيات تعرضت صباحاً لعمليات تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية، باتجاه الساحل الشرقي بالقرب من إمارة الفجيرة.

وقالت الخارجية، في بيان، إن الجهات المعنية بالإمارات قامت باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، ويجرى التحقيق حول ظروف الحادث بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية.

وأشارت إلى أن العمليات التخريبية لم تنتج عنها أي أضرار بشرية أو إصابات، كما لا يوجد أي تسرب لأي مواد ضارة أو وقود من هذه السفن.

وأكدت أن العمل يسير في ميناء الفجيرة بشكل طبيعي وبدون أي توقف، نافية الشائعات التي تحدثت عن وقوع الحادث داخل الميناء.

وشددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية على أن تعريض السفن التجارية لأعمال تخريبية وتهديد حياة طواقمها يعتبر تطوراً خطيراً، مؤكدة ضرورة قيام المجتمع الدولي بمسؤولياته لمنع أي أطراف تحاول المساس بأمن وسلامة حركة الملاحة البحرية، وهذا يعتبر تهديداً للأمن والسلامة الدولية.