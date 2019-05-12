الان تتابع البحرين: ندين بشدة أعمال التخريب التي استهدفت السفن قرب المياه الإقليمية الإماراتية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 50 دقيقة - 9:40 م, 12 مايو 2019 م التعليقات: 0 أعلنت وزارة الخارجية البحرينية إدانتها عملية تخريب السفن قبالة الفجيرة بالإمارات، وقالت: “عمل إجرامي يهدد الملاحة البحرية، وعلى المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته لضمان أمن الملاحة البحرية”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البحرين: ندين بشدة أعمال التخريب التي استهدفت السفن قرب المياه الإقليمية الإماراتية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.