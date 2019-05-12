الرئاسة: زيارة ملك البحرين هدفها وقف التدخل في شؤون الدول العربية

كتب: محمد الدرجلي وعادل أبو عمرة قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي استقبل اليوم جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.

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