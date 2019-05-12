رئيس جنوب افريقيا يؤكد انه استخلص العبر من الانتخابات العامة

أكّد رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا أن حزبه "المؤتمر الوطني الإفريقي" الحاكم قد "استخلص العبر" من الانتخابات العامة التي أجريت في 8 أيار، ونال فيها الحزب أدنى غالبية في تاريخه، متعهّدا إيجاد وظائف والقضاء على الفساد وإحداث تغيير في الحزب.
وأعلن رامافوزا أمام مئات من مناصري الحزب احتشدوا أمام مقره العام في جوهانسبورغ "لقد استخلصنا العبر، لقد استمعنا إلى شعب جنوب إفريقيا، لقد سمعنا الرسالة الواضحة لما ينتظرونه منا".
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