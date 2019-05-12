رئيس جنوب افريقيا يؤكد انه استخلص العبر من الانتخابات العامة

أكّد رئيس ​جنوب إفريقيا​ سيريل رامافوزا أن حزبه "المؤتمر الوطني الإفريقي" الحاكم قد "استخلص العبر" من ​الانتخابات​ العامة التي أجريت في 8 أيار، ونال فيها الحزب أدنى غالبية في تاريخه، متعهّدا إيجاد وظائف و​القضاء​ على ​الفساد​ وإحداث تغيير في الحزب.

وأعلن رامافوزا أمام مئات من مناصري الحزب احتشدوا أمام مقره العام في ​جوهانسبورغ​ "لقد استخلصنا العبر، لقد استمعنا إلى شعب جنوب إفريقيا، لقد سمعنا الرسالة الواضحة لما ينتظرونه منا".