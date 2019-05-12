يعقوبيان لباسيل: الطعن لا يعرقل خطة الكهرباء قد يعرقل محاولة السرقة فقط

ردت النائب ​بولا يعقوبيان​ في تصريح لها على أحد ​مواقع التواصل الإجتماعي​ على رئيس "​التيار الوطني الحر​" ​جبران باسيل​ مؤكدةً أن "الطعن لا يعرقل خطة ​الكهرباء​، قد يعرقل محاولة السرقة فقط"، مشيرةً الى أنه "لو احترمتم القوانين لأنجزت المعامل، وتم تعيين الهيئة الناظمة وانتهينا من خصخصة الإنتاج وانقذنا ​الموازنة​ العامة من سلف الخزينة المخالفة للقانون بالمليارات للمحروقات، وأعفيتم الدولة من دعاوى التحكيم، وكنا انتهينا من البواخر".

وأرفقت تصريحها بتصريح لباسيل تضمن ما قاله خلال عشاء هيئة قضاء زحلة في "التيار الوطني الحر" الذي أكد فيه "أننا قادرون على تخليص البلد بالعلم وليس بالعشوائية، وبالحكمة وليس بالشعبوية، أما الفرحون بتعطيل الكهرباء بالطعون أمام ​المجلس الدستوري​ وبوقف خطوط الكهرباء وغير ذلك فلن نأخذ منهم موقف المتفرج".