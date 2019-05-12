بدأ العسكريون ​المتقاعدون​ اعتصاما أمام ​مصرف لبنان​، تزامنا مع انعقاد جلسة ​مجلس الوزراء​، مطالبين بـ"سحب المواد التي تضر بحقوقهم من مشروع موازنة 2019، وايداعها لجنة متخصصة ضمن ​وزارة الدفاع​". وإذ حمل العسكريون المتقاعدون "السلطة مسؤولية أية تداعيات قد تنتج عن استمرارها بتعنتها وممارسة غيها بحق حماة الوطن ورفضها لتلبية مطالبهم"، دعوا زملاءهم المتقاعدين "وعوائل الشهداء والمعوقين وعوائل الزملاء في الخدمة الفعليَّة إلى ملاقاتهم إلى أمام مصرف لبنان ليخوضوا سويا معركة: حق العسكر خط أحمر">

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العسكريون المتقاعدون بدأوا اعتصاما أمام مصرف لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.