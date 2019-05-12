سأل النائب السابق كاظم الخيرفي تصريح له على احد ​مواقع التواصل الإجتماعي​ "​خطة الكهرباء​ دون هيئة ناظمة أليست فساد؟، تلزيم ​معمل دير عمار​ 2 دون مناقصة أليس فساد؟، دفع ثمن طن ​النفايات​ 3 مرات أليس فساد؟، سماسرة الآبار والأملاك العامة والبحرية أليس فساد؟، هل ​الفساد​ كله برواتب الموظفين والأساتذة والعسكريين؟، من سيحاسب من؟".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الخير: هل الفساد كله برواتب الموظفين والأساتذة والعسكريين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.