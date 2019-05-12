أعرب رئيس لجنة حقوق الإنسان النائب ميشال موسى، عن أسفه لـ"وفاة السجين حسان توفيق الضيقة، خصوصا أن ذويه، اشتكوا قبل أشهر من تعرضه للتعذيب".
وشدد في بيان له على "التحرك العاجل لوزارتي الداخلية والعدل، من أجل تحقيق شفاف لتبيان الحقيقة ومحاسبة المسؤولين".
ولفت إلى أن "لبنان مطالب بحسب الاتفاقيات الدولية، وقوانينه القائمة، بوقف التعذيب في السجون والمخافر، وكذلك بتنفيذ قانون منع التعذيب في لبنان تنفيذا كاملا وسليما".
كانت هذه تفاصيل خبر موسى طالب بتحقيق عاجل في وفاة السجين حسان الضيقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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