إشكال بين المتظاهرين والقوى الامنية امام السراي الحكومي

وقع اشكال بين عدد من المتظاهرين وعناصر ​قوى الامن الداخلي​ امام ​السراي الحكومي​، قبيل ​جلسة الحكومة​ المنعقدة في السراي الحكومي، وذلك بسبب رفض المتظاهرين تنفيذ طلب ​القوى الامنية​، الابتعاد عن مدخل السراي.

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