قال الفنان المغربي، محمد الشوبي، ليلة أمس السبت، إن “التمسكين، والمظلومية هما جواز سفر بعض الكوميديين من أجل النصب على الجمهور”.
الشوبي نشر رأيه على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، فيما رجحت تعاليق الجمهور أنه قصد بكلامه الفنان سعيد الناصيري.
وانطلاقا من تصاريح الناصيري، فإنه هو الكوميدي البارز، الذي يتحدث دائما عن تعرضه للظلم من طرف القنوات العمومية، إضافة إلى أنه في قفص الاتهام، لأنه متهم بسرقة فكرة ستكوم “البوي”، الذي يلعب بطولته، ويعرض في رمضان الحالي، من فكرة ستكوم أمريكي عرض في الثمانينيات بعنوان who’s the?? boss?.
يذكر أن الناصري سبق أن اتهم بسرقة فكرة، وبعض لقطات فيلمه “سارة” من فيلم أمريكي يدعى “كيورلي سو”.
كانت هذه تفاصيل خبر الشوبي: بعض الكوميدين ينصبون على الجمهور بـ”التمسكين”.. هل يقصد الناصيري؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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