مأساة 3 إخوة تهددهم الشمس بالموت.. والعائلة تعاني وتطلب المساعدة من المغاربة- فيديو

مأساة هي التي تعيشها عائلة زايد، بضواحي جماعة أحد بوموسى التابع لإقليم الفقيه بن صالح، بحيث أنجبت الأسرة 3 أبناء “ولد وبنتين “، تهددهم الشمس بالموت، أو ما يعرف لذى العامة “بأطفال القمر” .

يحكي الأب لـ”اليوم 24″، أن أبناءه يعانون بسبب المرض، الذي يمنعهم من العيش مثل الأطفال العاديين، بحيث هم ممنوعون من الدراسة واللعب بسبب الشمس، التي قد تنهي حياتهم .

ويطالب أب وأم “أطفال القمر”، بكثير من الأمل، المغاربة مساعدتهم في مصاريف العلاج، والألبسة الخاصة بهذا النوع من المرض، لكي يتمكن أطفالهم من العيش والدراسة، والبقاء على قيد الحياة، في ضَل الصراع الدائم مع الشمس .