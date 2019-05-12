مأساة هي التي تعيشها عائلة زايد، بضواحي جماعة أحد بوموسى التابع لإقليم الفقيه بن صالح، بحيث أنجبت الأسرة 3 أبناء “ولد وبنتين “، تهددهم الشمس بالموت، أو ما يعرف لذى العامة “بأطفال القمر” .
يحكي الأب لـ”اليوم 24″، أن أبناءه يعانون بسبب المرض، الذي يمنعهم من العيش مثل الأطفال العاديين، بحيث هم ممنوعون من الدراسة واللعب بسبب الشمس، التي قد تنهي حياتهم .
ويطالب أب وأم “أطفال القمر”، بكثير من الأمل، المغاربة مساعدتهم في مصاريف العلاج، والألبسة الخاصة بهذا النوع من المرض، لكي يتمكن أطفالهم من العيش والدراسة، والبقاء على قيد الحياة، في ضَل الصراع الدائم مع الشمس .
كانت هذه تفاصيل خبر مأساة 3 إخوة تهددهم الشمس بالموت.. والعائلة تعاني وتطلب المساعدة من المغاربة- فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.