بعد حسم لقب”البريمر ليغ”..هذا الثلاثي الإفريقي يحسم لقب الهداف

بعد حسم لقب الدوري الإنجليزي رسمياً، عشية اليوم الأحد، لصالح المانشستر سيتي، تمكن ثلاث لاعبين من تصدر قائمة هدافي موسم 2019-2018، من بينهم نجم الكرة المصرية، محمد صلاح، من صفوف ليفربول.

وحصل كل من محمد صلاح، وساديو ماني لاعبا ليفربول، وبيير إيميريك أوباميانغ من صفوف آرسنال، على جائزة هدافي “البريمير ليغ”، بما مجموعه 22 هدفاً، عقب إسدال الستار رسمياً

وتم تقديم الجائزة لثنائي “الريدز”، في ملعب الأنفيلد الشهير بعد مباراة وولفرهامبتون، أما أوباميانغ، فقد تسلم الجائزة في ملعب “تيرف موث” في اللقاء الذي فاز خلاله، فريقه آرسنال على بيرنلي بثلاثة أهداف مقابل واحد.

يشار، إلى أن فريق مانشستر سيتي الإنجليزي توج ، اليوم الأحد، بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، للمرة الثانية على التوالي والسادسة في تاريخه، بعد أن أنهى الموسم متصدرا للترتيب، بانتصاره على ضيفه برايتون ألبيون، بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد.