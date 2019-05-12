“ليتقبل الله صيامي”.. القرآن الكريم وذكر الله – فيديو

فيديو: حسام أديب
حلقة جديدة من السلسلة الدينية “ليتقبل الله صيامي”، يسلط فيها الداعية عز الدين الراجعي، عبر موقع “اليوم 24″، الضوء على تلاوة القرآن الكريم وذكر الله تعالى، موضحا علاقة الكتاب بشهر رمضان الكريم، من خلال السنة، والسيرة النبوية، وآيات الذكر الحكيم.
ويبين الراجعي، في حلقة اليوم الأحد، عظمة، وفضل عبادة تلاوة القرآن، في هذا الشهر، أو الاستماع إليه، بالإضافة إلى مدارسته، وختمه، آملا أن يشعر المسلم بأن شهر رمضان صالحه مع القرآن الكريم.
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