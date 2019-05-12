سعد لمجرد يمضي بعض أيام رمضان مع والده – صورة

حل الفنان البشير عبدو، أخيرا، ضيفا على ابنه، سعد لمجرد، في العاصمة الفرنسية باريس، لقضاء بعض أيام رمضان معه، لأنه غير قادر على مغادرة باريس بقوة القانون.

وكشف البشير عبدو وجوده في عاصمة الأنوار، على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، دون أن ينشر صورة مع ابنه، الذي بدوره لم يشارك متتبعيه أي صورة مع والده إلى حدود الساعة.

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ولا يسمح الوضع القانوني لسعد بإمضاء شهر رمضان في المغرب، عكس السنة الماضية، إذ كان قد حصل على موافقة القضاء بالسفر إلى بلاده لمدة محدودة.

يذكر أن سعد لمجرد متابع بتهمتي اغتصاب، الأولى بسبب واقعة في عام 2016 والأخرى بسبب واقعة عام 2018.