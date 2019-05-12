بيضاويات يخرجن إلى الشوارع بـ”الحايك”.. ويؤكدن: مريح جدا ولا يعيقنا -فيديو

فيديو: حسام أديب

اختارت بعض النسوة بالدار البيضاء، صباح اليوم، إعادة إحياء إرتداء”الحايك”، الذي كانت ترتديه المرأة المغربية منذ عقود، وذلك بشوارع الرئيسية بالدار البيضاء.

وقالت إحدى الشابات وهي مرتدية لباس الحايك، في حديثها مع “اليوم24″، إن “هذا اللباس لا يعقيها أبدا في العيش كما تريد، وكما يلاءم نمط الحياة العصرية”.

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وأضافت إلى أن “فكرة ارتدائها للحايك، رودتها بعدما صادفت صحفة بموقع إنستغرام، تعلن عن تحدي لباس الحايك بالدار البيضاء”.

وتابعت، أن “مجموعة من البيضاويات قبلن التحدي، ولبسن هذا النوع من اللباس التقليدي، صباح اليوم”.