نشطاء: مشردة تتعرض للاستغلال الجنسي ومساعدة اجتماعية تكشف التفاصيل

أطلق نشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي حملة لإنقاذ متشردة، تدعى “نجوى”، قالوا إنها تتعرض للاستغلال في شوارع العاصمة الاقتصادية، الدارالبيضاء، قبل أن تكشف مساعدة اجتماعية تفاصيل سقوط الشابة في التشرد.

وبعد إطلاق حملة البحث عن عائلة نجوى، من أجل إنقاذها مما قالوا إنه استغلال تتعرض له في شوارع المدينة القديمة، خرجت المساعدة الاجتماعية، التي باشرت حالتهاـ أثناء وجودها في المركز الجهوي الاجتماعي، قبل أن تتعرض للطرد منه، بتدوينة في “فايسبوك”، انتشرت على نطاق واسع في شبكات التواصل الاجتماعي.

وقالت المساعدة الاجتماعية ذاتها، في تدوينتها، إن نجوى مجرد نموذج من عشرات المريضات النفسيات، اللائي يتجرعن الظلم، والتعنيف في مؤسسات، المفروض هدفها حمايتهن، وتوفير الأمن لهن، مهددة بالخروج إلى وسائل الإعلام لكشف ما قالت إنه “حقائق” عن الإقامة في المؤسسات الاجتماعية في المغرب.