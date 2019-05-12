الممثلة نرجس الحلاق تتهم بدروها الناصيري بالسرقة!

اتهمت الفنانة المغربية نرجس الحلاق، ليلة أمس السبت، زميلها في الميدان، الممثل سعيد الناصري، بالسرقة، ويتعلق الأمر بفكرة ستكوم “البوي”، من سلسلة أمريكية.

ونشرت الحلاق على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، صورة توضح التشابه في لقطات سلسلة “البوي” سلسلة أمريكية عرضت في الثمانينيات بعنوان”who’s the boss”.

Advertisements

التشابه بين السلسلتين لم يقتصر على مشاهد حلقة واحدة فقط، بل حتى فكرة “البوي”، فإنها متطابقة إلى حد كبير مع فكرة السلسلة الأمريكية، التي يؤدي بطولتها الممثل “طوني دانزا”.

يذكر أن الناصيري اتهم سابقا بسرقة فكرة فيلمه سارة من فيلم أمريكي يدعى: “كيورلي سو”.