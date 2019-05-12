المكتبة النقالة الثالثة: فرع عباس | حيفا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - التاريخ: 18/ 05/ 2019 الزمان: 10:00 المكان: حارة عباس، حيفا Advertisements تعود المكتبة النقالة للمرة الثالثة في حيّ عباس مقابل مدرسة المتنبي من الساعة 10:00 وحتى 14:00. لصفحة الحدث على فيسبوك، اضغطوا هنا.

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