تشمل الأجانب منهم.. فرنسا تعلن عن آلية لمحاكمة عناصر 'داعش' في سوريا

ورفض لودريان أي مقارنة مع محكمة نورمبرغ التي حاكمت المسؤولين النازيين بعد 1945. وقال "إنها مقارنة ثقيلة المعاني تاريخيا".
وأكد لودريان أن "الحكومة الفرنسية مستعدة لإعادة يتامى هؤلاء المقاتلين الفرنسيين بعد إعادة خمسة إلى فرنسا في مارس الماضي".
وتعارض فرنسا عودة الرجال والنساء الذين سيحاكمون "حيثما ارتكبوا جرائمهم" بحسب الوزير الذي قال إنه مستعد فقط لدراسة ملفات الأطفال المسجونين مع أمهاتهم في المخيمات وفق "كل حالة على حدة".
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