واشنطن: لا نتطلع إلى حرب مع إيران أو إسقاط حكومتها

وقال هوك في حديث لصحيفة "صاندي تايمز" البريطانية، إن "لدى إدارة الرئيس دونالد ترامب هدفين مرتبطين، أولهما التوصل إلى صفقة جديدة ستخلف الاتفاق النووي المبرم في عام 2015 بين طهران ومجموعة (5+1) والذي انسحبت منها الولايات المتحدة من جانب واحد في العام الماضي".وشدد المبعوث الأمريكي على "ضرورة أن يكون ذلك الاتفاق الجديد شاملاً، كي لا يقتصر على برنامج إيران النووي فقط بل ويطال برنامجها الصاروخي وعدوانها في المنطقة" وكذلك مسألة حقوق الإنسان في الجمهورية الإسلامية".

وأوضح: "نجعل سياسات إيران الخارجية باهظة التكلفة، ونحن في بداية الطريق".

وأكد هوك أنه "لا يشعر بأي قلق إزاء احتمال تحول التصعيد القائم بين واشنطن وطهران إلى نزاع مسلح"، مبيناً أن "الإجراءات التي تتخذها واشنطن دفاعية حصراً وليست سوى رد فعل على العدوان الإيراني".



وبيّن، أن "كل ما نفعله يحمل طابعا دفاعياً، ولا تزال إيران أكبر ممول للإرهاب في العالم، وفي حال تصرفهم بهذه الطريقة دون سلاح نووي، تصوروا كيف سيتصرفون معه".

وشدد هوك على أن "إنهاء تطلعات إيران إلى امتلاك السلاح النووي كان ولا يزال أولوية خارج التفاوض بالنسبة لواشنطن"، لافتاً إلى أن "الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بإنجاز هذا الهدف".