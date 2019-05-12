قائد الشرطة الإيرانية: قدّمنا أربعة آلاف قتيل من اجل مكافحة المخدرات

وقال العميد اشتري بحسب وكالة "فارس" خلال تفقده منفذ "ميلك الحدودي بين ايران وافغانستان"، إن "قوى الأمن الداخلي وحرس الحدود وبالتعاون مع محافظ سيستان وبلوشستان يبذلون جهودهم لرفع مستوى الأمن في المنطقة باستخدام أحدث المعدات".وأشار الى "تزايد انتاج المخدرات في افغانستان منذ الغزو الاميركي لهذا البلد"، مؤكداً أنه "منذ تواجد الأميركيين في أفغانستان، ارتفع إنتاج المخدرات 50 ضعفا، وبعد انتصار الثورة وحتى الآن، ازداد كشفيات المخدرات بشكل كبير بفضل جهود قوى الامن الداخلي والمسؤولين عن الحدود".

ولفت قائد الشرطة الايرانية الى ان "ايران ومنذ انتصار الثورة الاسلامية ولحد الآن قدمت نحو أربعة آلاف قتيل في مجال مكافحة المخدرات".



واوضح ان "60% من الكميات المكتشفة للمخدرات في ايران تتم في محافظة سيستان وبلوشستان بسبب وقوعها بجوار أكبر بلد منتج للمخدرات في العالم"، معرباً عن "أمله في ان تعمل المنظمات الدولية على القضاء بشكل جذري على ظاهرة تهريب المخدرات".