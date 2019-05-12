حسن المرزوقي: على المجتمع الدولي الحسم مع إيران لحماية الممرات الدولية

أكد حسن المرزوقي، رئيس قسم التحليل السياسي في "العين الإخبارية"، الأحد، أن على المجتمع الدولي اتخاذ مواقف حاسمة لتأمين الممرات الدولية، لأنها تمس أمن العالم كله وأمن التجارة العالمية.

وقال المرزوقي، في مداخلة على قناة "العربية"،: "الغباوة الإيرانية باستهداف ممرات النقل البحري الدولي جعلت المواجهة بين إيران والمجتمع الدولي".



وأضاف "ما حدث من تخريب 4 سفن تجارية ليس مستغربًا على النظام الإيراني الذي يسعى لإثارة أي بلبلة فقط لإثبات وجوده".

وأوضح المرزوقي أن العقوبات التي فرضت على النظام الإيراني مست الاقتصاد ومست سلطاته، ويسعى النظام الإيراني لإثارة أي قلاقل عبر أياديه الممتدة سواء في اليمن أو لبنان أو العراق.

وجدد نداء وزارة الخارجية الإماراتية للمجتمع الدولي باتخاذ ضوابط رادعة ضد النظام الإيراني وسلوكه المعادي والمثير للفتن، قائلا: "كالعادة في أي حادث يستهدف المنطقة أن تكون هناك أياد تمثل إيران ولكن بشكل غير مباشر".

وأشار المرزوقي إلى أنه "لم نعهد بإيران أنها تبنت أي عملية إرهابية في المنطقة، ولكن النظام الإيراني هو المستفيد الأول من حادث تخريب 4 سفن تجارية قرب المياة الإقليمية للإمارات".

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وبين أن النظام الإيراني يحاول إثارة القلاقل، ظنًا منه أنها ستكون لصالحه، ولكنها تنقلب عليه، مشددا على أنه "لا بد أن يكون هناك ضغط من روسيا أو الصين، لأن الأمر يتعلق بأمن التجارة الدولية التي تمس العالم أجمع".

كانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية ذكرت، الأحد، أن 4 سفن شحن تجارية مدنية من عدة جنسيات تعرضت صباحا لعمليات تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية، باتجاه الساحل الشرقي بالقرب من إمارة الفجيرة.

وأشارت إلى أن العمليات التخريبية لم تنتج عنها أي أضرار بشرية أو إصابات، كما لا يوجد أي تسرب لأي مواد ضارة أو وقود من هذه السفن.

وأكدت أن العمل يسير في ميناء الفجيرة بشكل طبيعي ودون أي توقف، نافية الشائعات التي تحدثت عن وقوع الحادث داخل الميناء.

وشددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية على أن تعريض السفن التجارية لأعمال تخريبية وتهديد حياة طواقمها يعتبر تطوراً خطيراً، مؤكدة ضرورة قيام المجتمع الدولي بمسؤولياته لمنع أي أطراف تحاول المساس بأمن وسلامة حركة الملاحة البحرية، وهذا يعتبر تهديدا للأمن والسلامة الدولية.