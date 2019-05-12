الان تتابع ترامب يعلن الحرب على مواقع التواصل الاجتماعي والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات
هاجم الرئيس الأمريكي،دونالد ترامب،اليوم، مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ما أسماه الهجوم على المحافظين و الجمهوريين في الولايات المتحة الأمريكية.
وقال ترامب في تغريدة على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر ” :تشهد مواقع التواصل الاجتماعي هجمات كبيره علي الجمهوريين والمحافظين وهذا ليس جيدًا!
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