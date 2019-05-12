ترامب يعلن الحرب على مواقع التواصل الاجتماعي

جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات

هاجم الرئيس الأمريكي،دونالد ترامب،اليوم، مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ما أسماه الهجوم على المحافظين و الجمهوريين في الولايات المتحة الأمريكية.

وقال ترامب في تغريدة على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر ” :تشهد مواقع التواصل الاجتماعي هجمات كبيره علي الجمهوريين والمحافظين وهذا ليس جيدًا!