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ترامب يعلن الحرب على مواقع التواصل الاجتماعي

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شعبان 0 تبليغ

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الان تتابع ترامب يعلن الحرب على مواقع التواصل الاجتماعي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات

هاجم الرئيس الأمريكي،دونالد ترامب،اليوم، مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ما أسماه الهجوم على المحافظين و الجمهوريين في الولايات المتحة الأمريكية.

وقال ترامب في تغريدة على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر ” :تشهد مواقع التواصل الاجتماعي هجمات كبيره علي الجمهوريين والمحافظين وهذا ليس جيدًا!

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