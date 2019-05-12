السودان: المجلس العسكري ينفي ادعاءات على مواقع التواصل بسعيه إلى فض الاعتصامات

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

نفى المجلس العسكري الانتقالي في السودان، مساء اليوم الأحد، إدعاءات على مواقع التواصل الاجتماعي بسعيه إلى فض الاعتصامات بالقوى أمام مقر القوات المسلحة بالعاصمة الخرطوم.

وشدد المجلس العسكري في بيان اليوم أن ما يحدث خارج منطقة الاعتصام شأن آخر يستوجب الحسم، وفق قناة “العربية”.

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وأوضح المجلس العسكري أن إقفال جزء من شارع النيل بالعاصمة مرفوض ويخلق نوعا من الفوضى.

وأشار المجلس العسكري إلى أنه أكد مرارا الرفض القاطع لفض الاعتصام بالقوة.

يذكر أن المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، أعلن في وقت سابق اليوم تأجيل المؤتمر الصحفي للمجلس المحدد له مساء اليوم بقاعة الصداقة.

وأوضح المجلس العسكري أن تم تأجيل المؤتمر إلي موعد يحدد لاحقا دون أن يكشف عن أسباب التأجيل وإعلان موعد محدد لعقد المؤتمر.