شاهد .. ميليشيا حكومة الوفاق الليبية ترفع علم داعش

تداول ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي، صورة لقيام إحدى الميليشيات التابعة لحكومة الوفاق في ليبيا برفع علم تنظيم داعش الارهابي.

وأظهرت الصورة التي نشرت يوم الأحد، إحدى المركبات التي تسير ضمن رتل عسكري تابع لميليشيا الفاروق مصراتة ترفع العلم المذكور.

وقال علي التكبالي عضو مجلس النواب الليبي إن هذه الميليشيا معروفة بتشددها، وهناك من يقول إنها تستضيف زعيم داعش أبو بكر البغدادي .

ونقل موقع إرم نيوز، عن التكبالي أن ميليشيا الفاروق كانت تقاتل مع الدواعش في سرت وطردت من مصراتة في 2012، وهي الآن من ضمن الحشد الميليشياوي الذي يقاتل الجيش الوطني الليبي في طرابلس .

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وردًا على سؤال فيما إذا كانت حكومة الوفاق تعرف بتبعية هذه الكتيبة لتنظيم داعش قال التكالبي: حكومة الشقاق تعرف ومتحالفة معهم منذ زمن، وهي التي تدفع مرتبات الدواعش وعلى علاقة بهم .

فيما أكد مصدر عسكري لـ ”إرم نيوز“ رصد الجيش الوطني لمقاتلي ميليشيا الفاروق يقاتلون جنوبي العاصمة طرابلس، مشيرًا إلى أن قوات الجيش كبدتهم خسائر فادحة.

يذكر أن القيادي في كتيبة الفاروق محمد فرج غليو هدد قوات البنيان المرصوص ومصراتة إبان معركة سرت بالذبح دفاعًا عن داعش، فيما أكد الجيش مرارًا وجود إرهابيين يقاتلون إلى جانب حكومة الوفاق.