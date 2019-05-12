شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات: تعرض 4 سفن تجارية لعمليات تخريب قرب المياه الإقليمية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، أن أربع سفن شحن تجارية مدنية من عدة جنسيات تعرضت صباح اليوم لعمليات تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية للدولة باتجاه الساحل الشرقي بالقرب من إمارة الفجيرة، وبالقرب من المياه الإقليمية وفي المياه الاقتصادية لدولة الإمارات، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية «وام».

وقالت الخارجية الإماراتية في بيان لها: «إن الجهات المعنية قامت باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، وجاري التحقيق حول ظروف الحادث بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية، وستقوم الجهات المعنية بالتحقيق برفع النتائج حين الانتهاء من إجراءاتها».

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وأشارت إلى أن العمليات التخريبية لم تنتج عنها أي أضرار بشرية أو إصابات، كما لا يوجد أي تسرب لأي مواد ضارة أو وقود من هذه السفن.

وأضافت الخارجية الإماراتية: «العمل يسير في ميناء الفجيرة بشكل طبيعي وبدون أي توقف، والشائعات التي تحدثت عن وقوع الحادث داخل الميناء عارية عن الصحة ولا أساس لها، والميناء مستمر في عملياته الكاملة بشكل روتيني».

وشددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي على أن تعريض السفن التجارية لأعمال تخريبية وتهديد حياة طواقمها يعتبر تطوراً خطيراً، مؤكدة ضرورة قيام المجتمع الدولي بمسؤولياته لمنع أي أطراف تحاول المساس بأمن وسلامة حركة الملاحة البحرية، حيث يعتبر هذا تهديداً للأمن والسلامة الدولية.