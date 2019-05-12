شكرا لقرائتكم خبر عن الإعدام شنقا لمتهمين والمؤبد لـ2 آخرين في أحداث كنيسة مارمينا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - هناء البنهاوي (القاهرة)

عاقبت محكمة جنايات القاهرة بمجمع محاكم طرة اليوم (الأحد) إبراهيم إسماعيل إسماعيل مصطفى، وعادل إمام محمد بالإعدام شنقا في القضية رقم 2278 جنايات أمن الدولة العليا طوارئ لسنة 2018، واعتبرتهما إرهابيين في القضية المعروفة إعلاميا بـكنيسة مار مينا بحلوان.

كما قضت المحكمة بمعاقبة محمد فتحي عكاشة، ومحمد إسماعيل إسماعيل، بالسجن المؤبد، ومعاقبة إبراهيم الدسوقي، وسالم متولي سالم، وكارم ضيف عبدالرازق، وشوربجي محمد، بالسجن المشدد 10 سنوات، ومعاقبة علاء الدين منصور حسن إبراهيم وطه عبدالتواب بالحبس مع الشغل لمدة 3 سنوات، وبرأت محمد عنتر ياسر عوض، وإلزامهم بالمصروفات الجنائية.

وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أمر بإحالة 11 متهمًا للمحاكمة الجنائية في الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث كنيسة مار مينا العجايبي والبابا كيرلس السادس بحلوان»، لاتهامهم بتأسيس وتولي قيادة والانضمام لجماعة تكفيرية، وتمويل عناصرها، وقتل 9 مسيحيين وفرد شرطة، والشروع في قتل آخرين، ومقاومة رجال الشرطة بالقوة والعنف.