شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الإعلاميين يعلن منح جوائز لأفضل مقدمى برامج فى شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال طارق سعدة القائم بأعمال نقيب الاعلاميين ، إن مرصد النقابة يعمل على قدم وساق لمتابعة البرامج التى تعرض فى شهر رمضان الكريم ،مضيفا أن المرصد يصدر تقاريرا أسبوعية لمتابعة أداء الاعلاميين عبر الشاشات ومدى التزامهم بميثاق الشرف الاعلامى ومدونة السلوك المهنى.

وأضاف طارق سعدة فى تصريحات له ، أن النقابة دائما ما تؤكد على مدى التزام الإعلاميين بمعايير وضوابط المهنة ،متابعا :"وفى تقليد جديد لأول مرة سيتم من خلال المتابعة والرصد و مرصد نقابة الاعلاميين تحديد أفضل البرامج المرئية والمسموعة وأنه سيمنح للاعلاميون المتميزين فى هذه البرامج جوائز تقدم اليه فى حفل تقيمه النقابة".

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وأشار طارق سعدة الى أن منح الاعلاميين المتميزين فى تقديم برامج رمضان جوائز، تقلييد هو الأول من نوعه فيما يخص العمل البرامجى المرئى و المسموع ،مؤكدا أن هذه خطوة على الطريق الصحيح نحو عمل النقابة على ارساء مبدأ الثواب والعقاب فى العمل الاعلامى من خلال تطبيق المعايير و الضوابط المهنية .